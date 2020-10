Kim Kardashian juntou-se à grande amiga Paris Hilton para apresentar a mais recente linha SKIMS - uma coleção de veludo inspirada nos anos 2000. Peças que serão lançadas a 21 de outubro.

As celebridades foram vistas com look a condizer, em Los Angeles, enquanto anunciavam a nova linha da estrela de 'Keep Up With the Kardashian'.

No Instagram, Kim destacou a nova coleção na companhia de Paris. "Um ano a produzir, SKIMSVelour é o meu lançamento mais esperado! Uma reinvenção da icônica tendência dos anos 2000", começa por escrever num vídeo onde fala da "luxuosa coleção".

Veja tudo nas publicações abaixo:

