O último lançamento de Kim Kardashian foi uma linha de cintas modeladoras destinadas a grávidas e, como seria de esperar, a novidade não resistiu às críticas dos internautas.

Muitos seguidores recorreram à caixa de comentários para afirmar que esta linha incentivava a que as mulheres não aceitassem os seus corpos durante a gestação. Algo que Kim quis tirar a limpo.

"A todos os que tiverem algum problema com as minhas peças para grávidas. Se nunca tiverem passado por uma gravidez antes, talvez não conheçam a dificuldade que é carregar todo o peso como eu carreguei juntamente com outras milhares de mulheres fortes. A linha de maternidade da SKIMS não é para emagrecer, mas sim para apoiar", escreveu na sua página de Twitter.

