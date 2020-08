Kim Kardashian regressou a Los Angeles juntamente com os filhos. Por seu turno, Kanye West permaneceu na casa de campo do casal, em Wyoming.

Conforme nota a revista People, ambos estavam a usufruir de umas férias em família desde o dia 2 de agosto, separando-se na passada semana.

Desta forma, Kim regressou com Saint, de quatro anos, Chicago, de dois e ainda Psalm, de um, enquanto a filha mais velha, North, de sete anos, preferiu ficar a passar mais tempo com o rapper.

Fontes da publicação revelaram que o músico sempre quis viver em Wyoming, mas que para a Kardashian este cenário não seria possível.

Importa notar que o casal está a passar por uma fase difícil do seu relacionamento. "A Kim está focada em fazer funcionar o seu casamento. Ela está segura dos seus planos para o futuro, mas por agora está bem com a decisão de Kanye viver em Wyoming. Ele está a seguir em frente com a sua campanha presidencial. Ninguém consegue fazê-lo mudar de ideias quanto a essa decisão", completou.

