Kim Kardashian juntou-se a Khloé e Kourtney Kardashian, assim como à mãe, Kris Jenner, numa entrevista para a revista Variety. O objetivo era promover o novo reality show do clã no Hulu, no entanto, a conversa acabou por se estender para a importância do dinheiro na vida de cada uma.

"Tenho o melhor conselho para as mulheres empresárias. Mexam-se e trabalhem. Parece que ninguém quer trabalhar hoje em dia. Tens de rodear-te de pessoas que querem trabalhar e ter um bom ambiente de trabalho, onde toda a gente ama o que faz, porque só tens uma vida. Sem ambientes tóxicos, aparecer e fazer o que tem de ser feito", afirmou.

