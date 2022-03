Kim Kardashian voltou a dar destaque as curvas. A celebridade posou com um body nude, com aberturas na zona superior e inferior do peito, completando o look com joias prata.

Exibindo o seu lado mais sensual, foi desta forma que surgiu na recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta terça-feira, 8 de março.

Entre as muitas reações que começaram logo a surgir na caixa de comentários, muito internautas destacaram as joias. "Quem usa isso no pescoço e no pulso?", questionou um fã.

Veja as imagens e todas as reações:

Leia Também: Kim Kardashian com fita cola da 'cabeça aos pés'. O look caricato