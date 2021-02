Kim Kardashian decidiu voltar a destacar o talento da filha mais velha, a pequena North, de sete anos, mostrando aos fãs mais uma obra de arte.

Depois de ter ficado no centro de uma polémica por causa de ter publicado no Instagram uma fotografia de um quadro pintado por North - com muitos fãs a criticarem a celebridade porque não acreditaram que tinha sido a menina a autora -, Kim volta a evidenciar o lado artístico da filha.

Desta vez, a mãe 'babada' partilhou um vídeo que destaca uma das suas luxuosas malas, da marca Hermès, que foi pintada por North quando era bebé. Kim teceu rasgados elogios à "obra-prima".

"Esta mala, a North pintou-a para mim e ela ainda nem tinha um ano de idade. Que bela obra-prima", disse Kim. "Eu sabia que ela seria uma grande artista", acrescentou. Veja as imagens na galeria.

Recorde-se que depois de todas as críticas e comentários negativos após ter mostrado o quadro pintado pela filha, Kim defendeu a menina. "Não brinquem comigo quando se trata dos meus filhos", afirmou.

Quem também defendeu Kim e North foi a melhor amiga da celebridade, Tracy Romulus.

