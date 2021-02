Depois de os fãs terem dito que não acreditavam que a pequena North era a autora de um recente quadro que Kim Kardashian destacou no Instagram, a melhor amiga da celebridade saiu em defesa da famosa família.

Os fãs duvidaram que a menina, de sete anos, tenha pintado uma obra ao estilo do famoso Bob Ross, mas Tracy Romulus garante que é North a autora.

De acordo com o Page Six, Tracy, que é mãe de Ryan, melhor amiga de North, disse que as crianças têm tido aulas de arte e foi aí que a filha de Kim aperfeiçoou as suas habilidades.

"As duas meninas estão a ter aulas de arte juntas e a aprender técnicas de pintura a óleo com um professor", começou por explicar Romulus nas stories da sua página de Instagram. "Elas passam semanas numa única pintura e ficam extremamente orgulhosas de si mesmas quando concluem um projeto", acrescentou.

Romulus garantiu ainda que as obras das meninas "são originais", e que "começam sempre com a tela em branco e a interpretação é de cada criança".

Mas não ficou por aqui e também deixou um 'recado' aos internautas que teceram comentários negativos e "duvidaram da capacidade de uma criança". "São pessoas como vocês que impedem uma criança de sonhar grande ou atingir o seu potencial máximo", concluiu.

No Instagram, Romulus mostrou ainda uma fotografia da filha com um dos seus trabalhos. Veja abaixo:

