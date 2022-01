Mesmo estando a desfrutar de uns dias de descanso com Pete Davidson, Kim Kardashian não esquece a família e fez questão de mostrar publicamente o seu apoio à irmã, Khloé.

Esta semana, o 'ex' de Khloé, Tristan Thompson, assumiu que é pai do bebé de Maralee Nichols, que nasceu no final do ano passado. Além disso, aproveitou o momento para pedir desculpa a Khloé pela "dor e humilhação que a fez passar".

Perante toda a polémica, Kim publicou uma fotografia no Instagram, esta terça-feira, onde surge junto de Khloé e dos seus respetivos filhos, Saint, de seis anos, Chicago, de três, e True, de três. Recorde-se que True é filha de Khloé com Tristan. Além de Saint e Chicago, Kim é ainda mãe de North e Psalm, do casamento terminado com Kanye West, atualmente conhecido como Ye.

