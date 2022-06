Kim Kardashian consultou vários terapeutas e a irmã mais velha, Kourtney Kardashian, antes de apresentar o namorado, Pete Davidson, aos filhos.

A celebridade - que é mãe de quatro crianças, North, de nove anos, Saint, de seis, Chicago, de quatro, e Psalm, de três, do casamento terminado com Kanye West - revelou que só ao fim de seis meses de namoro com Pete é que o apresentou aos filhos.

"Tenho uma irmã que passou por tudo isto e conversamos sobre isso", disse Kim Kardashian, esta terça-feira, no programa 'Today', referindo-se a Kourtney.

"Consultei alguns terapeutas e amigos que passaram por isto. Quis esperar seis meses", acrescentou, afirmando que "só precisamos de fazer o que é certo e tentarmos ser o mais respeitosos e cautelosos".

Ao falar da relação com o comediante, com quem começou a namorar no final do ano passado, Kim Kardashian recordou que "esperou uns bons dez meses antes de estar pronta" para uma nova relação.

"Acho que precisamos desse tempo para nós mesmas", acrescentou. De recordar que a celebridade pediu o divórcio a Kanye West em fevereiro de 2021.

"Mas quando estás pronta [para uma nova relação], senti que só queria uma nova energia e algo diferente. [A relação] definitivamente apanhou-me de surpresa", disse ainda.

Leia Também: Kim Kardashian e Kanye West encontram-se para apoiarem a filha