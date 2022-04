Foi há cerca de duas semanas que estreou o novo reality show 'The Kardashians', da Hulu. Como seria de esperar, a novidade chegou com um evento de apresentação que reuniu a família Kardashian-Jenner, no início do mês.

No Instagram, esta terça-feira, 26 de abril, a celebridade recordou algumas imagens do evento, onde esteve na companhia do namorado, Pete Davidson, e falou da estreia do novo programa da família.

"Estou impressionada por termos tido a maior estreia da história da Hulu", revelou, mostrando-se grata pela notícia.

"Também me senti tão honrada por usar um vestido especial numa noite especial", acrescentou, falando do evento que marcou a estreia do programa, no início de abril.

Para a ocasião, Kim Kardashian usou um justo vestido prateado, decotado e com uma abertura lateral, deixando as curvas em evidência. Uma criação do falecido estilista Manfred Mugler, que foi feita no ano passado para Kim. "Senti magia nele quando o usei", comentou a celebridade, referindo-se ao vestido.

Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Kim Kardashian e Pete Davidson de mãos dadas em estreia de reality

Leia Também: Kim Kardashian publica carinhosas fotografias com Pete Davidson