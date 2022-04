Kim Kardashian fez-se acompanhar pelo namorado, Pete Davidson, à estreia do novo reality show 'The Kardashians', esta quinta-feira, dia 7 de abril.

O casal foi visto de mãos dadas nos Goya Studios em Los Angeles. A empresária deu nas vistas com um visual prateado, bastante justo, que evidenciava todas as suas curvas. Já Pete surge com um blazer preto e uma t-shirt branca.

Recorde-se que as primeiras notícias referentes ao romance entre a Kardashian, de 41 anos, e o comediante, de 28, surgiram em outubro do ano passado, poucos meses após o anúncio do divórcio de Kanye West.

Leia Também: Kim Kardashian já apresentou a filha mais velha a Pete Davidson