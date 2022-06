Kim Kardashian, de 41 anos, parece estar atualmente com uma forma física diferente daquela a que nos habituou durante vários anos. A famosa socialite aparenta estar mais magra e com o rabiosque mais reduzido.

As suas últimas fotografias, captadas por paparazzi, mostram Kim mais magra e com curvas menos acentuadas do que no passado.

Terá a filha de Kris Jenner optado por reduzir o rabiosque, como apontam os rumores lançados nas redes sociais e imprensa internacional, ou será apenas o look escolhido para a ocasião a causar aparente ilusão de ótica?

