Há já algumas semanas que a imprensa internacional dá praticamente com certa a separação de Kanye West e Kim Kardashian. Até ao momento, nenhum dos membros do casal ainda se pronunciou sobre o assunto, pelo que qualquer publicação que estes fazem nas redes sociais, sobretudo Kim, é escrutinada ao máximo.

Foi o que aconteceu com uma fotografia em biquíni partilhada pela empresária. Nela, nota a imprensa, esta posa com uns ténis da Yeezys, marca criada pelo rapper.

Ou seja, desta forma, a Kardashian mostra que continua a apoiar a empresa do companheiro apesar de todos os problemas que têm tido.

Por seu turno, uma fonte revelou à revista Us Weekly que a socialite já tem todas as suas propriedade, adquiridas em conjunto no casamento, prontas para serem divididas, pelo que se está apenas à espera que o processo se torne oficial.

