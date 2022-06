Kim Kardashian não deixou passar em branco o Dia do Pai, que nos EUA se celebra no terceiro domingo de junho.

Numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, dedicou uma mensagem ao 'ex', Kanye West, a quem teceu elogios.

"Obrigada por seres o melhor pai para as nossas crianças e amá-las do jeito que as amas! Feliz Dia do Pai, Ye", escreveu.

Palavras que chegaram junto de uma fotografia do rapper com os filhos, North, de nove anos, Saint, de seis, Chicago, de quatro, e Psalm, de três.

Mas as homenagens não ficaram por aqui. Kim Kardashian também prestou um tributo ao falecido pai, Robert Kardashian, e ao "melhor padrasto", Caitlyn Jenner.

Veja todas as partilhas de Kim Kardashian nas imagens da galeria.

