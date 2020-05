Kim Kardashian e Kylie Jenner 'derreteram' os fãs com um carinhoso momento das filhas. Num novo vídeo que as celebridade publicaram nas redes sociais, as protagonistas são as pequenas Chicago e Stormi, de dois anos.

Além das gargalhadas das meninas, a dada altura ouve-se a pequena Chicago a dizer à prima: "Gosto do teu cabelo", esticando de novo a mão para tocar no cabelo de Stormi. Em resposta, a filha de Kylie diz: "Obrigada".

Veja o vídeo ternurento na galeria.

