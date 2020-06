Depois de no mês passado ter dado uma entrevista ao podcast 'Hollywood Raw' na qual falou de algumas das "regras ridículas" impostas por Kanye West, Steve Stanulis, antigo segurança do rapper, foi agora ameaçado pelo artista e pela mulher, Kim Kardashian.

De acordo com a imprensa internacional, o casal entrou com uma ação legal contra o ex-guarda-costas de West.

Como relata o TMZ, Kim e Kanye ameaçaram Steve com um processo de dez milhões de dólares, quase nove milhões de euros, se este voltar a falar publicamente sobre o rapper.

O casal enviou uma carta a Stanulis onde fala do processo e alega que o antigo segurança fez declarações "falsas e difamatórias" no podcast, dizendo ainda que violou o contrato de confidencialidade que terá assinado em fevereiro de 2016.

Por sua vez, o representante de Stanulis disse, esta segunda-feira, em comunicado ao Page Six: "É lamentável que este assunto privado entre ambas as partes tenha sido divulgado, no entanto, não foi feita nenhuma violação de qualquer acordo de confidencialidade".

"O meu cliente participou num podcast para promover o seu novo filme '5th Borough', que deve estrear no dia 3 de junho, e vieram à tona histórias antigas que já estavam a circular", acrescentou.

