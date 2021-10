Kim Kardashian foi durante muitas anos o centro das atenções pelo seu lado mais ousado, mas agora os motivos que a deixam em destaque são outros.

Apesar de ter já exibido looks muito ousados, agora tem dado nas vistas com visuais insólitos, como aconteceu ainda na semana passada.

Tendo já dado várias provas que não tem medo de arriscar em relação aos visuais, neste dia especial reunimos na galeria os mais recentes looks em que não passou despercebida. Além disso, veja também alguns momentos passados com os filhos.

Kim é mãe de quatro crianças - North, de oito anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de dois -, fruto do casamento com Kanye West.

Recorde-se que a celebridade separou-se do marido e deu entrada com o pedido de divórcio. No entanto, as mais recentes informações alegam que o casal fez uma pausa no processo.

