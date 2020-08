Ao longo dos últimos tempos, Kim Kardashian tem vindo a dar azo a diversas notícias, mas não pelos melhores motivos, diga-se de passagem.

Em causa estaria uma alegada crise por que a empresária estaria a passar no seu casamento com Kanye West, com quem deu o nó em 2014.

Ainda este domingo, dia 23, por exemplo, a empresária partilhou na sua conta de Instagram uma série de fotografias que retratam um programa em família, nas quais surge ao lado do rapper.

