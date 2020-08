No meio de tantos relatos que destacam os problemas conjugais de Kanye West e Kim Kardashian, o rapper surpreendeu os fãs com um vídeo em que aparece a beijar a mulher.

De acordo com o Page Six, as imagens terão sido captadas enquanto Kim e os filhos de ambos estavam em Wyoming, na semana passada.

Vídeo que chega com as notícias da imprensa internacional que dão destaque ao facto de Kim ter regressado a Los Angeles com as crianças, mas sem Kanye. Leia Também: Kim Kardashian regressa a Los Angeles sozinha, sem Kanye West

Veja o vídeo do beijo na publicação abaixo: