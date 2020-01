Kim Kardashian foi alvo de piadas nas redes sociais por ter partilhado uma fotografia junto do frigorífico. Nada de invulgar, mas os mais atentos não ignoraram a pouca comida.

Este facto fez com que a empresária fosse alvo de várias piadas e a questão 'O que come Kim Kardashian?' foi mesmo manchete.

Tema que a estrela de 'Keeping Up With The Kardashian' não deixou sem resposta. Após partilhar nas Instagram Stories várias notícias sobre o assunto, realizou vídeos da enorme (e bastante abastada) dispensa onde guarda os alimentos.

