Kim Kardashian é das personalidades mais influentes da esfera digital e o seu 'legado' está a conquistar cada vez mais fãs. Como partilhou esta quarta-feira, dia 12, a socialite atingiu uma meta bombástica no Instagram.

Neste momento, conta - nada mais nada menos do que - com 170 milhões de seguidores na rede social. Um número que quis agradecer com uma mensagem.

"Wow!! Adoro-vos mesmo muito", afirmou.

