Kim Kardashian agitou a Internet, esta quarta-feira, com os internautas a revoltarem-se com os comentários polémicos da celebridade onde aconselhava as mulheres a "mexerem-se e trabalharem".

A celebridade e a família Kardashian deram uma entrevista à Variety que acabou por se tornar polémica.

Ao afirmar que "parece que ninguém quer trabalhar hoje em dia", aconselhando as mulheres empresárias a "rodearem-se de pessoas que querem trabalhar", Kim acabou por ser alvo de várias críticas nas redes sociais.

Muitas pessoas criticaram a celebridade, de 41 anos, afirmando que os seus conselhos foram 'absurdos', tendo também recebido queixas de alegados ex-funcionários.

Jessica Delfino, por exemplo, recorreu ao Twitter para comentar as palavras de Kim, tendo alegado que trabalhou como editora das aplicações de Kardashian, em 2015, em Los Angeles. Na mesma publicação, alegou que "trabalhava dias, noites e fins de semana" e que "não conseguiu meter gasolina no seu carro para ir para o escritório".

Por sua vez, entre os muitos comentários, Celene Zavala também se manifestou sobre o conselho polémico de Kim, afirmando que "trabalhou de graça para a Kimberly".

Leia Também: Kim Kardashian: "Parece que ninguém quer trabalhar hoje em dia"