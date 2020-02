Kim Kardashian realizou mais um sonho no que diz respeito à sua vida mediática. Conforme a própria partilhou no Instagram a sua casa em Calabasas, Califórnia, foi capa da Architectural Digest, algo com que a socialite sempre sonhou, conforme a própria o referiu na sua conta de Instagram.

Foi também nesta plataforma que a empresária partilhou algumas das fotografias que mostram a decoração minimalista da propriedade, à exceção do quarto da filha North, todo em cor-de-rosa.

