Kim Kardashian contratou o pianista e diretor musical do ex-marido, Kanye West, para acordar os filhos todas as manhãs do mês de dezembro ao som de músicas de Natal.

De acordo com o The Sun, Philip Cornish começou a tradição quando o casal estava ainda junto e tem perpetuado a mesma.

Todas as manhãs, o músico toca na mansão de Kim Kardashian, para acordar os filhos de "forma pacífica e mágica".

Segundo uma fonte revelou à referida publicação, o artista já é "praticamente um membro da família" e faria o trabalho "de graça, mas Kim insiste em pagar, um valor que já terá ultrapassado os seis dígitos".