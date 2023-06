Será apenas por um dia, mas o fãs vão poder voltar a reviver 'O Sexo e a Cidade'. De acordo com a Variety, Kim Cattrall vai voltar a estar no papel icónico de Samantha Jones no final da segunda temporada de 'And Just Like That', da HBO Max, uma série que acompanha a maior parte das personagens de 'O Sexo e a Cidade'.

No entanto, explicam, só irá aparecer numa cena. Fontes contam que Kim filmou tudo no dia 22 de março na cidade de Nova Iorque, sem ver ou falar com as estrelas da série, incluindo Sarah Jessica Parker.

Na cena, dizem, Samantha terá uma conversa telefónica com Carrie Bradshaw, personagem de Sarah Jessica Parker.

Até ao momento, Kim Cattrall ou a HBO Max não comentaram estas informações. Mas a imprensa internacional alega ainda que a personagem Samantha não continuará na série.

Ainda assim, este regresso - mesmo que seja curto - irá emocionar os fãs de 'O Sexo e a Cidade' que desejaram ver novamente Samantha e Carrie. Até porque tudo indicava que tal não viesse a acontecer, visto que a relação da atriz com Sarah Jessica Parker não é a melhor e os desentendimentos já foram várias vezes falados.

De recordar ainda que, no ano passado, Kim Cattrall comentou sobre o seu papel enquanto Samantha Jones: "Amo-a muito, mas ela viveu num momento e num lugar e eu respeito isso".