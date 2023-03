Não bastasse o facto de ser uma mulher lindíssima, para a popularidade da modelo Kika Cerqueira Gomes muito contribui o facto de ser filha de Maria Cerqueira Gomes e de namorar com Pierre Gasly, piloto da Fórmula 1.

Apesar de no Instagram, Francisca ter já mais de 262 mil seguidores, há uma outra rede social na qual a jovem faz muito furor.

Falamos-lhe do TikTok, onde a também atriz já conta com mais de 79 mil e 300 seguidores.

Por lá, Kika mostra-se a maquilhar-se, os looks escolhidos, registos das viagens que faz, momentos com as amigas e, como não podia deixar, a fazer as habituais danças que dominam esta plataforma.

Confira aqui o perfil de Kika Cerqueira Gomes e veja abaixo alguns dos vídeos partilhados que mais visualizações têm.