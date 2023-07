Durante um evento que aconteceu em Madrid, Kika Cerqueira Gomes deu uma entrevista à revista Hola! onde falou da relação da mãe, Maria Cerqueira Gomes com o cavaleiro Cayetano Rivera, do seu namoro com o piloto de Fórmula 1, Pierre Gasly, e ainda dos seus planos para o futuro, que passam por sair (temporariamente) de Portugal.

"Estou a fazer um mestrado em Marketing em Portugal e quero ir de Erasmus para Paris, em setembro. Acredito que vai ser incrível, porque vou poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo", afirmou, notando que uma vez que "adora moda", a capital francesa foi a escolha perfeita.

Para além disso, Kika diz querer ter aulas de representação quando terminar os estudos, uma vez que um dos seus sonhos é (também) ser atriz.

Vale notar que Pierre, namorado da modelo de 20 anos, é francês, pelo que este poderá ter sido um dos motivos que pesou na decisão de Kika.

