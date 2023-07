Kika Cerqueira Gomes deu uma entrevista à revista espanhola Hola! na qual falou pela primeira vez sobre o relacionamento da mãe, Maria Cerqueira Gomes, com o cavaleiro espanhol, Cayetano Rivera. A jovem modelo e atriz, de 20 anos, comentou igualmente a sua vida pessoal, ao falar do namoro com o piloto de Fórmula 1, Pierre Gasly.

Questionada sobre quais seriam os conselhos que daria para manter uma relação à distância, Kika notou:

"Não sei, porque vejo-o muito, tenho a oportunidade de passar muito tempo com ele. Durante a semana tenho aulas, mas posso vê-lo ao fim de semana. Não posso dizer que tenho uma relação à distância, por isso, não sou a melhor pessoa para dar conselhos sobre isso".

Kika revelou igualmente que as férias este ano irão ser divididas entre Portugal e o sul de França, uma vez que Pierre é francês.