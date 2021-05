Khloé Kardashian mostrou-se aberta à possibilidade de ter uma conversa com Sydney Chase, a modelo com quem o companheiro, Tristan Thompson, ter-se-á relacionado no início deste ano.

Foi a própria Sydney quem partilhou nas redes sociais prints das mensagens, alegadamente enviadas pela Kardashian. "Olá Sydney, é a Khloé", lê-se.

"Agradecia que a nossa conversa se mantivesse confidencial", acrescenta Khloé. Note-se que o conteúdo da referida mensagem estava propositadamente ocultado.

Recorde-se que Sydney Chase foi notícia depois de ter referido numa entrevista que ela o jogador de basquetebol se tinham envolvido já depois do atleta reatar a sua relação com Khloé, algo que terá acontecido no verão do ano passado.

Em comum, Tristan e Khloé têm uma filha em comum, True, de três anos.

Leia Também: A frase que Khloé Kardashian partilhou após novas traições do namorado

Leia Também: Khloé Kardashian traída novamente por Tristan Thompson