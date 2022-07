Khloé Kardashian e Tristan Thompson estão à espera do segundo filho em comum, confirmam representantes do casal.

A socialite, de 38 anos, e o ex-namorado, de 31, recorreram em novembro do ano passado a uma barriga de aluguer para voltarem a ser pais.

O ex-casal tomou a decisão antes de Khloé descobrir que tinha sido novamente traída (em dezembro). Pouco depois de o bebé ter sido concebido, a irmã de Kim Kardashian descobriu que o jogador de basquetebol foi pai. O bebé nasceu de um romance com Maralee Nichols, fruto de uma traição.

"Podemos confirmar que a True terá um irmão que foi concebido em novembro. A Khloé está muito grata à extraordinária barriga de aluguer por uma bênção tão bonita. Gostaríamos de pedir empatia e privacidade para que a Khloé possa concentrar-se na sua família", terá dito um representante da família Kardashian/ Jenner em declaração ao Mirror.

Khloé Kardashian e Tristan Thompson já são pais de uma filha em comum, True Thompson, de quatro anos. Já o atleta é ainda pai do bebé fruto do romance Maralee e de um terceiro filho, Prince, resultado da relação com Jordan Craig.

Leia Também: Khloé Kardashian partilha curiosidade em cima de iate