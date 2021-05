Khloé Kardashian continua a falar abertamente sobre as dificuldades que tem sentido para voltar a ser mãe.

Na mais recente temporada do reality show - 'Keeping Up with the Kardashians'- programa que se encontra na sua reta final, Khloé confessa que se engravidasse pelos métodos convencionais a sua gestação iria ser de alto risco.

Por isso, a empresária começou a explorar uma outra opção, nomeadamente recorrer a uma barriga de aluguer, uma vez que a irmã, Kim Kardashian, teve duas experiências muito positivas com o método.

"É um grande compromisso e é preciso encontrar a pessoa que se adeque, mas vamos conseguir ultrapassar isto, estamos juntos, somos uma equipa", disse Tristan Thompson, companheiro da estrela com quem já tem uma filha em comum, True, de três anos.

Khloé revelou-se tão confortável com esta opção que disse que caso fossem concebidos gémeos iria recebê-los com toda a alegria.

Note-se que estas declarações foram feitas antes da recente polémica que surgiu entre Khloé e Tristan. Uma vez mais o jogador de basquetebol foi acusado de ter traído a empresária, após uma modelo ter denunciado um caso que ocorreu no início deste ano.

