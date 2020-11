Khloé Kardashian está decidida a apostar na sua relação com Tristan Thompson. Pronta a dar uma nova oportunidade ao pai da sua filha, True, a socialite vai mudar-se para Boston e passar a viver entre a cidade de Massachusetts e Los Angeles para estar perto do dono do seu coração.

Esta decisão terá sido tomada depois de Tristan Thompson ter assinado um novo contrato com a equipa de basquetebol Boston Celtics.

"Khloé e Tristan vão ficar bem. Eles vão viver juntos entre Boston e LA. O Tristan mudou o seu comportamento e está a concentrar-se na Khloé e na True", contou uma fonte próxima do casal à Us Weekly.

