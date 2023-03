Khaby Lame ficou conhecido pelos divertidos vídeos em que, sem falar, fazia um simples gesto de abrir as mãos para mostrar aos seguidores o quão óbvias eram as formas de resolver determinadas situações do quotidiano.

Neste momento, a vida deste jovem mudou por completo, responsabilidade das mais de 154 milhões pessoas que decidiram segui-lo no TikTok e que, dessa forma, o tornaram no criador de conteúdos com o maior número de seguidores nesta rede social.

Em breve, os fãs de Khaby poderão vê-lo enquanto jurado do 'Italia's Got Talent', concurso de talentos cuja versão portuguesa é transmitida na RTP.

O influenciador junta-se assim ao painel que também irá contar com a cantora Elettra Lamborghini, com a produtora musical Mara Maionchi e com o ator Frank Matano.

Ainda não é conhecida a data de estreia do programa.

