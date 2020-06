Dias após se ter submetido a duas cirurgia ao nariz, Kevinho decidiu destacar o resultado final das operações.

O cantor brasileiro mostrou na sua página de Instagram o antes e o depois das cirurgias. "Respiração tá ok, nariz tá ok", destacou na legenda de duas fotografias.

Nas stories, o cantor falou abertamente sobre os procedimentos cirúrgicos. "Sinto uma enorme diferença. Mudou a minha vida. Não sabia até hoje como era respirar. Não sabia que respirar era tão bom", começou por destacar.

"O desvio de septo é algo que me atrapalhou e atrapalhava. Desde criança sempre respirei mal, sempre tive sinusite, não passava o ar no meu nariz. E eu que canto, fazer os espetáculos todos os dias antes disto tudo que está a acontecer, saía de um estado para o outro, frio, calor... Ficava sempre doente. É algo que me atrapalhava, mas não tinha tempo de parar sete dias ou mais para fazer a cirurgia. Mudou a minha vida. Até para sentir o gosto das comidas, não sabia que era tão bom", explicou.

Veja tudo nos vídeos da galeria.

Leia Também: Cantor brasileiro Kevinho submete-se a duas cirurgias ao nariz