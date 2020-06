Kevinho submeteu-se este fim de semana a duas cirurgias ao nariz. A notícia é avançada pela imprensa brasileira e confirmada pelos responsáveis pela comunicação do músico.

O funkeiro terá sido operado para resolver alguns problemas respiratórios, relacionados com o desvio do septo nasal, mas quis também aproveitar a ocasião para melhorar a sua imagem e corrigir as imperfeições do seu nariz.

Sabe-se para já que Kevinho já teve alta médica e encontra-se agora em casa a recuperar na companhia da namorada - Gabriela Versiani.

