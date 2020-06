Depois de um longo período solteira, desde que terminou a sua relação com Neymar, parece que Bruna Marquezine pode finalmente ter voltado a encontrar o amor. De acordo com o jornalista do social Leo Dias, a atriz está a namorar com o filho mais velho de Cláudia Raia e Edson Celulari - Enzo Celulari, de 23 anos.

A proximidade entre os dois terá sido notada depois de a atriz, de 24 anos, ter participado em diversas iniciativas solidárias organizadas por Enzo. Aliás, terá sido a luta por causas sociais a unir o casal.

Nas redes sociais, Leo Dias dá conta de que Marquezine e o filho de Cláudia Raia "oficializaram a relação".

Leia Também: Fãs derretidos com declaração de amor de Cláudia Raia ao marido