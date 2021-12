Kevinho, de 23 anos, cancelou dois espetáculos que estavam agendados para o final do ano. A razão? Testou positivo à Covid-19.

A informação foi destacada nas stories da página oficial de Instagram do cantor brasileiro, onde foi partilhado um comunicado.

"Informamos que o cantor Kevinho diagnosticado com COVID- 19 no dia 21/12/21, permaneceu em repouso e isolado em sua casa. O artista foi acompanhado pela equipa liderada pelo Professor David Uip, que informou hoje que Kevinho apresentou melhora clínica e não é mais transmissor do vírus", começa por dizer a nota.

"Mas para preservar a saúde do cantor, dr. David Uip o manterá por mais cinco dias afastado de qualquer atividade profissional para total recuperação. Por esse motivo, está impossibilitado de realizar os espetáculos previstos para os dias 30 e 31 de dezembro. Lamentamos o ocorrido, mas neste momento estamos a cuidar da saúde do Kevinho e a seguir rigorosamente as orientações médicas", termina.

