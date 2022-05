Kevin Spacey está de volta ao grande ecrã. O ator irá dar vida a um serial killer no seu primeiro filme em quase cinco anos, desde que as acusações de assédio sexual se tornaram públicas.

‘Peter Five Eight’, cujo trailer foi divulgado esta semana no Festival de Cinema de Cannes, conta a história de um agente imobiliário (personagem interpretada por Jet Jandreau), que na verdade é um um alcóolico com um segredo negro.

O filme marca o regresso de Spacey ao cinema após ter sido acusado de abusar sexualmente de Anthony Rapp em 1986, quando este tinha apenas 14 anos.

