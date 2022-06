O ator Kevin Spacey decidiu que irá em breve viajar voluntariamente para o Reino Unido para enfrentar as acusações de agressão sexual feitas contra si.

Em declarações exclusivas ao 'Good Morning America', da ABC, o ator revelou estar confiante de que poderia provar sua inocência em relação aos vários crimes de agressão sexual dos quais está acusado.

"Apreciei muito a declaração do Crown Prosecution Service, na qual lembraram cuidadosamente à comunicação social e ao público que tenho direito a um julgamento justo e que estou inocente até prova em contrário. Embora esteja desapontado com a decisão deles em seguir adiante [com o processo], estarei voluntariamente no Reino Unido assim que puder e defender-me-ei dessas acusações", realça Kevin Spacey, citado pela imprensa internacional, confiante de que os seus advogados e o desfecho do processo "provarão a sua inocência".

O ator, atualmente com 62 anos, vive nos Estados Unidos e não poderia ser formalmente acusado caso não tivesse decidido viajar voluntariamente para o Reino Unido. Os procedimentos formais de extradição seriam iniciados em breve, mas poderiam levar vários meses a até estarem concluídos.

Kevin Spacey é acusado de ter obrigado uma pessoa a "atividade sexual com penetração sem consentimento", em 2008. Duas outras acusações referem-se a agressões sexuais alegadamente ocorridas em março de 2005, em Londres. A quarta acusação de agressão sexual, a um terceiro queixoso, terá acorrido em 2013, em Gloucestershire (Sudoeste de Inglaterra).

