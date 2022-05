A justiça britânica deduziu acusação contra Kevin Spacey. O ator é acusado de quatro crimes de agressão sexual contra três homens, confirma o Crown Prosecution Service (CPS) do Reino Unido.

Rosemary Ainslie, chefe da Divisão de Crimes Especiais do CPS, afirma: "O CPS deu seguimento a acusações criminais contra Kevin Spacey, de 62 anos, por quatro crimes de agressão sexual contra três homens".

O ator está ainda acusado de ter obrigado uma pessoa a "atividade sexual com penetração sem consentimento". As acusações vão agora ser revistas e as provas reunidas e analisadas pela polícia local. Este terá sido um primeiro veredito após ter sido iniciada uma investigação e 2017 pela Polícia Metropolitana, tendo por base alegados abusos ocorridos em 1996.

Leia Também: Kevin Spacey volta ao cinema como serial killer após acusações de assédio