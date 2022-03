Kevin Smith mostrou-se arrependido pelos seus comentários sobre o Bruce Willis, depois do ator, de 67 anos, ter anunciado o fim da sua carreira devido ao diagnóstico de afasia.

Smith, de 51 anos, usou o Twitter para partilhar esta notícia, escrevendo o seguinte: "Muito antes de 'Não Chamem a Polícia!', era um grande fã do Bruce Willis - por isso, isto é muito difícil de saber. Ele adorava representar e cantar e a perda disto deve ser devastador para ele. Sinto-me um idiota pelas minhas queixas mesquinhas em 2010. Imensas desculpas ao Bruce Willis e à sua família".

Recorde-se que Smith foi o realizador do filme 'Não Chamem a Polícia!', protagonizado em 2010 por Willis. Em 2011, no podcast 'Marc Maron', Smith queixou-se de Bruce, referindo que foi muito difícil trabalhar com ele.

