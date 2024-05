Kevin Costner transformou o Festival de Cinema de Cannes num encontro de família.

O ator posou na passadeira vermelha com cinco dos sete filhos, enquanto promovia 'Horizon: An American Saga'.

O artista, de 69 anos, sorriu para os fotógrafos na companhia de Annie, de 40 anos, Lily, de 37, Cayden, de 17, Hayes, de 15, e Grace, de 13.

Note-se que as duas filhas mais velhas são fruto do casamento terminado de Costner com Cindy Silva.

Já Cayden, Hayes e Grace nasceram de um outro enlace com Christine Baumgartner, de quem se separou em 2023.

A estrela é ainda pai de Joe, de 36 anos, e Liam, de 26, que não estiveram presentes.

