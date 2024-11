Kesha esteve presente na gala dos Glamour Women Of The Year Awards, que decorreu na terça-feira, dia 12 de novembro, e o look que escolheu usar na ocasião não passou, de todo, despercebido.

A artista, de 37 anos, esteve no evento com um visual que fazia lembrar um saco do lixo (mas em bom) e até trocou de calçado ao longo da passadeira vermelha.

Um conjunto de duas peças, saia e top, em preto que fez lembrar um dos primeiros visuais que a artista usou no início da sua carreira, quando esteve presente nos MTV VMA de 2010, cujo vestido escolhido para a altura era do mesmo estilo. Veja tudo nas imagens da galeria.