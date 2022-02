Kendall Jenner foi vista esta semana em Los Angeles enquanto aguardava pelo arranjo do seu Ferrari.

Dadas as fotografias captadas pelos paparazzi, a modelo, de 26 anos, teve um problema com os pneus do seu carro e não passou despercebida.

A manequim acabou por ser ajudada, como relata o Daily Mail e como mostram as fotografias desse momento.

