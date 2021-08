Esta semana, Kendall Jenner foi vista a bordo de um iate de luxo com o namorado, Devin Booker. E o que mais chamou a atenção nas fotografias foi o biquíni reduzido que destacou as suas curvas.

De acordo com o Page Six, o casal chegou a Sardenha, Itália, com vários amigos, na quinta-feira, e a modelo exibiu a boa forma física ao mostrar-se em biquíni.

Entre as imagens que foram divulgadas pela imprensa internacional, e que estão já a circular nas redes sociais, Kendall e Devin são também vistos muito carinhosos um com o outro. Veja algumas das fotografias nas publicações abaixo:

