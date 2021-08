Kendall Jenner estava a promover a sua nova marca de tequila, 818, quando foi para trás do balcão de um bar, em Southampton, e começou a servir a bebida. Um cliente "tentou dar-lhe uma gorjeta".

Uma fonte disse ao Page Six: "Ela estava a almoçar com o dono do espaço, Zach Erdem, e foi para trás do balcão preparar bebidas para os clientes... Ninguém recusou uma bebida e um cliente até tentou dar uma gorjeta de 100 dólares (85 euros)".

A fonte não tinha a certeza se o referido cliente sabia quem era a modelo e acrescentou que Kendall não aceitou o dinheiro.

