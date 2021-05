Kendall Jenner decidiu falar abertamente sobre um sério problema que afeta a sua saúde: a ansiedade.

"Lembro-me de ser muito nova - 8, 9, 10 anos - de não conseguir respirar, ir ter com a minha mãe e lhe dizer isso", diz a modelo, agora com 25 anos, numa conversa com o psicólogo Ramani Durvasula para a revista Vogue.

"Acho que estar assoberbada de trabalho e na situação em que me encontro [de fama] é o que deixa as coisas fora do controlo", confessou.

"Houve momentos em que senti que tinha de ir para o hospital porque pensava que o meu coração estava a falhar, não conseguia respirar e precisava de alguém para me ajudar", relata. "Às vezes penso que estou a morrer", confessa.

Neste contexto, Kendall ainda respondeu às críticas das pessoas que não percebem os motivos da sua ansiedade.

"Nunca ir-me-ei sentar aqui e dizer que não sou uma sortuda. Sei que tenho um estilo de vida privilegiado, maravilhoso. Sou uma rapariga muito abençoada", disse antes de notar: "[Mas] No final do dia continuo a ser uma pessoa".

