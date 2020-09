A modelo partilhou a curiosidade com o mundo durante o 'Sibling Revelry with Kate Hudson and Oliver Hudson'.

Kendall Jenner decidiu revelar uma curiosidade sobre si que até aos dias de hoje nunca tinha sido destacada. Num episódio de 'Sibling Revelry with Kate Hudson and Oliver Hudson', que foi gravado em janeiro, a modelo revelou ao mundo que fuma cannabis, ato que é legal no estado da Califórnia, Estados Unidos. Enquanto respondia a uma série de perguntas, Oliver questionou Kendall e a sua irmã, Kourtney Kardashian: "Se houvesse um drogado [na vossa família], quem seria?" E depois de Kourtney ter respondido rapidamente "Kendall", a modelo concordou com a afirmação da irmã. "Eu sou uma drogada", disse a manequim, de 24 anos. "Ninguém sabe disto, por isso é a primeira vez que eu realmente digo isto", acrescentou de seguida. Leia Também: Kendall Jenner e Devin Booker voltam a dar asas aos rumores de romance