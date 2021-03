Ken Jeong doou um total de 50 mil dólares (mais de 40 mil euros) às famílias de cinco das vítimas asiáticas dos tiroteios ocorridos em casas de massagens na cidade de Atlanta, nos EUA, na terça-feira, 16 de março, confirma a NBC News.

O ator e comediante, de 51 anos, fez doações individuais de 10 mil dólares na GoFundMe para as famílias de Soon Chung Park, Hyun Jung Grant, Suncha Kim, Xiaojie Tan e Yong Yue com o seu nome de nascimento: Kendrick Jeong.

Além disso, destacou ainda no Twitter as iniciativas de angariação para as referidas famílias.

