Kelsea Ballerini foi atingida por um objeto na cara durante um espetáculo que deu recentemente em Idaho, Estados Unidos. Um vídeo do momento tornou-se viral nas redes sociais (pode vê-lo na galeria).

O incidente aconteceu enquanto a artista cantava 'If You Go Down', na passada quarta-feira, 28 de junho.

Nesta ocasião, e após o objeto ter sido atirado, Ballerini saiu do palco, deixando um recado ao público quando regressou:

"O que me importa é manter todos em segurança. Se não te sentires seguro, informa alguém ao teu lado. Se alguém está a pressionar-te demasiado, ou pelo menos tu sentes isso, dá sempre o alerta", notou.

Após o espetáculo, Kelsey também deixou a seguinte mensagem na sua página de Instagram. "Estou bem. Alguém atirou-me uma pulseira, e acertou-me no olho, foi mais um susto, não me magoou. Todos temos gatilhos e diferentes níveis de medo, e foi por isso que saí do palco para me acalmar e certificar-me que eu, a minha banda e equipa nos sentíamos seguros para continuar. É isso que sempre quis, é que os espetáculos sejam um lugar seguro para todos nós. Adoro-vos e aprecio a vossa preocupação. Vamos tornar os últimos dois espetáculos da digressão os melhores até agora".

Vale notar que situações semelhantes a esta aconteceram a mais celebridades nas últimas semanas. A cantora Ava Maxa foi agredida à bofetada em plena atuação, Pink ficou incrédula quando uma fã atirou as cinzas da mãe para o palco e Bebe Rexha foi atingida com um telemóvel no rosto.

